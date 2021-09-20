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На Анненкирхе заметили огромного голубя

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Он появился на куполе не просто так.

На куполе лютеранской церкви Анненкирхе появился огромный надувной голубь. В пресс-службе церкви пояснили, что он символизирует.

Птицу назвали Аннатолий. Он является предвестником будущей выставки, которая 1 октября откроется в Анненкирхе. Экспозиция будет посвящена различным этапам истории церкви на Кирочной улице. 

В этом году мы отмечаем круглую дату — 300 лет с момента освящения первой церкви, которая находилась на этом месте. Такую красивую дату празднуют даже голуби на колокольне, и Аннатолий не исключение!

говорится в сообщении.

Кроме того, голуби являются вестниками хороших новостей. Такой новостью станет открытие выставки. 

Видео: ВКонтакте / Анненкирхе, лютеранская церковь св. Анны

Теги: анненкирхе, голубь
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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