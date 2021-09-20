На Анненкирхе заметили огромного голубя

Он появился на куполе не просто так.

На куполе лютеранской церкви Анненкирхе появился огромный надувной голубь. В пресс-службе церкви пояснили, что он символизирует.

Птицу назвали Аннатолий. Он является предвестником будущей выставки, которая 1 октября откроется в Анненкирхе. Экспозиция будет посвящена различным этапам истории церкви на Кирочной улице.

В этом году мы отмечаем круглую дату — 300 лет с момента освящения первой церкви, которая находилась на этом месте. Такую красивую дату празднуют даже голуби на колокольне, и Аннатолий не исключение! говорится в сообщении.

Кроме того, голуби являются вестниками хороших новостей. Такой новостью станет открытие выставки.

Видео: ВКонтакте / Анненкирхе, лютеранская церковь св. Анны