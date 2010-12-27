В Выборгском районе проверили систему оповещения на "отлично"

Во всех районах Ленинградской области во вторник, 5 марта, в целях проверки системы оповещения работали сирены. С 11:00 до 13:00 в Выборгском районе проводилась техническая проверка системы оповещения через телевизионные каналы, радиосети, громкоговорители и электросирены.
В пресс-службе администрации района журналисту Piter.TV рассказали, что во время проверки никаких нарушений и внештатных ситуаций в населенных пунктах не произошло.
Сирены работали в плановом режиме, их прекрасно было слышно даже в здании администрации. Никаких внештатных ситуаций в указанное время не произошло.
сотрудник пресс-службы местной администрации
Несмотря на это, многие люди не слышали звуки сирен, однако работник администрации заверила журналиста PiterTV в том, что система оповещения работала без нареканий.
Сирена оглушила нас, поэтому могу с полной уверенностью сказать, что её не услышать было очень трудно.
сотрудник пресс-службы местной администрации
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