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В Выборгском районе произошла авария с участием трех автомобилей
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KaterinaKono13

В Выборгском районе произошла авария с участием трех автомобилей

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В результате ДТП пострадали водитель и пассажир. Медики оценивают их состояние как средней тяжести.

Вчера, 3 июня, в 16:00, в Выборгсоком районе Ленобласти произошло массовое ДТП. В результате аварии пострадали водитель и пассажир легкового авто. Медики оценивают их состояние как средней тяжести. 

Произошло столкновение трех автомобилей: "Лада Ларгус", под управлением 32-летнего мужчины;  "Шкода Октавия", с 58-летним водителем;  "ВАЗ 21099", за рулем которого сидел 44-летний автолюбитель.  В результате ДТП водитель ВАЗ получил травмы средней степени тяжести, его 69-летняя пассажирка - тяжелые травмы.

В настоящее время по факту произошедшей аварии проводится проверка.  

Теги: выборг, новости выборга, новостиленобласти
Категории: Выборг, Новости Ленинградской области, Новости Выборгского района,

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