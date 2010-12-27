В Выборгском районе произошла авария с участием трех автомобилей

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир. Медики оценивают их состояние как средней тяжести.

Вчера, 3 июня, в 16:00, в Выборгсоком районе Ленобласти произошло массовое ДТП. В результате аварии пострадали водитель и пассажир легкового авто. Медики оценивают их состояние как средней тяжести.

Произошло столкновение трех автомобилей: "Лада Ларгус", под управлением 32-летнего мужчины; "Шкода Октавия", с 58-летним водителем; "ВАЗ 21099", за рулем которого сидел 44-летний автолюбитель. В результате ДТП водитель ВАЗ получил травмы средней степени тяжести, его 69-летняя пассажирка - тяжелые травмы.

В настоящее время по факту произошедшей аварии проводится проверка.