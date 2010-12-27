В Выборгском районе проходят противопожарные мероприятия

В летний период традиционно усиливается работа по информированию населения о том, что на период введения особого режима запрещено посещение лесов, разжигание костров (даже в специально оборудованных мангалах), сжигание отходов и травы.

Традиционно в летний период особое внимание направлено на предотвращение лесных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Сегодня, в рамках совещания глав администраций городских и сельских поселений Выборгского района рассматривались организационные вопросы по формированию противопожарных мер на территории каждого муниципального образования. В заседании принял участие глава администрации МО "Выборгский район" Геннадий Орлов.

С докладом о проведении необходимых мероприятий в пожароопасный период выступил начальник отдела надзорной деятельности Выборгского района УНД ГУ МЧС России по Ленинградской области Дмитрий Хабибулин.

Главам администраций муниципальных образований даны рекомендации на основании проведенного анализа пожароопасности на территории.

Рекомендации направлены на повышение устойчивости противопожарных мер на территории всего Выборгского района и, в целом, объединяют все противопожарные мероприятия профилактического характера, которые традиционно осуществляются на территории населенных пунктов.

В частности, в летний период традиционно усиливается работа по информированию населения о том, что на период введения особого режима запрещено посещение лесов, разжигание костров (даже в специально оборудованных мангалах), сжигание отходов и травы.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО