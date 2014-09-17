В Выборгском районе правоохранители задержали сбившего пешеходов водителя

Сотрудники полиции Выборгского района задержали горожанина, который на Варваринской улице у дома № 16 сбил молодых пешеходов. Управляя автомобилем "Тойота Камри", он переехал двух 18-летних людей. Злоумышленник скрылся с места ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Известно, что подростки получили травмы. Их доставили в больницу.
Стражи порядка "по горячим следам" задержали 35-летнего гражданина на пересечении проспекта Энгельса и улицы Поклоногорская. Сейчас выясняются обстоятельства случившегося.
Ранее на Piter.tv: в квартирном пожаре на проспекте Энергетиков погибла женщина.
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
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