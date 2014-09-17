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В Выборгском районе правоохранители задержали сбившего пешеходов водителя
Сегодня, 19:45
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В Выборгском районе правоохранители задержали сбившего пешеходов водителя

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Подростки попали в больницу.

Сотрудники полиции Выборгского района задержали горожанина, который на Варваринской улице у дома № 16 сбил молодых пешеходов. Управляя автомобилем "Тойота Камри", он переехал двух 18-летних людей. Злоумышленник скрылся с места ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Известно, что подростки получили травмы. Их доставили в больницу.

Стражи порядка "по горячим следам" задержали 35-летнего гражданина на пересечении проспекта Энгельса и улицы Поклоногорская. Сейчас выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее на Piter.tv: в квартирном пожаре на проспекте Энергетиков погибла женщина.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Теги: выборгский район, дтп на варваринской улице
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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