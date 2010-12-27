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В Выборгском районе появится новый сухогрузный перевалочный комплекс
Сегодня, 13:19
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KaterinaKono13

В Выборгском районе появится новый сухогрузный перевалочный комплекс

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Проект включает в себя железнодорожный грузовой фронт, выносной причальный комплекс, склады хранения грузов и другие объекты производственной инфраструктуры, необходимые для приема, обработки, складирования и перевалки каменного угля на морской транспорт.

Новый сухогрузный перевалочный комплекс появится в Выборгском районе. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства ЛО.

В рамках Петербургского международного экономического форума соглашение о сотрудничестве при реализации проекта подписали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор ООО "СПК Высоцк" Павел Тер-Осипов.

Это крупный и современный проект, который востребован временем, поскольку сегодня в России есть существенный дефицит мощностей для перевалки угля при поставках на экспорт. Внушительная сумма инвестиций в 24,3 млрд рублей даст нашему региону не только новый порт, но также рабочие места и налоговые отчисления, а значит — дальнейшее развитие района.

сказал Александр Дрозденко

Проект включает в себя железнодорожный грузовой фронт, выносной причальный комплекс, склады хранения грузов и другие объекты производственной инфраструктуры, необходимые для приема, обработки, складирования и перевалки каменного угля на морской транспорт.

Первый этап реализации предполагает запуск первой линии погрузки мощностью до 7 млн тонн в год к 2021 году. Строительство и запуск второй линии планируется осуществить до 2023 года с увеличением мощности грузооборота до 15 млн тонн в год. При реализации проекта планируется создание более 500 рабочих мест.

Источник: пресс-служба губернатора и правительства ЛО

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Категории: Выборг, Новости Ленинградской области, Новости Выборгского района,

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