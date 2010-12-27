В поселке Рощино построят новый спортивный комплекс

Он включит в себя футбольное поле, закрытую ледовую арену на 1,5 кв. метров, корт для пляжного волейбола и тренажерный зал.

Администрация Рощинского поселения Выборгского района Ленобласти планирует построить в поселке многофункциональный спортивный комплекс на месте старой спортивной площадки. Об этом 22 июля сообщили "РБК" с ссылкой на генерального директора и владельца "Первой мебельной фабрики" Александра Шестакова.

Комплекс включит в себя футбольное поле, закрытую ледовую арену на 1,5 кв. метров, корт для пляжного волейбола и тренажерный зал.

По предварительным данным, строительство обойдется в 526 млн рублей, которые выделят из областного бюджета. Разработкой проекта займется ООО "Ситистройпроект". Эта компания уже построила в Выборгском районе Петербурга каток "Шанс Арена".

Ранее Piter.TV сообщал о том, что гарантийный срок службы дорог Петербурга увеличат до 12 лет.

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