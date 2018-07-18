В Выборгском районе поисковики нашли останки 4 красноармейцев

Останки четверых бойцов красной армии, погибших во время советско-финской войны были обнаружены выборгскими поисковиками неподалеку от мемориала "Петровка". Рядом с телом одного из бойцов была найдена ложка с инициалами.

Неподалеку от мемориала "Петровка", где в лесах, в 1940 году развернулись ожесточенные бои советско-финской войны, поисковики из выборгского поискового отряда "Фаворит" обнаружили незадокументированное захоронение с останками четверых советских солдат. Фрагменты костей были найдены вместе с личными вещами погибших бойцов. Среди прочих вещей удалось обнаружить именную ложку, на которой один из погибших солдат выцарапал свои инициалы. К сожалению, за годы проведенные в земле, металл ложки очень сильно пострадал и установить текст надписи на месте не представилось возможным. Находка была отправлена на экспертизу. Вероятно, благодаря этой ложке удастся опознать личность хотя бы одного из четверых человек.

По словам поисковиков, это захоронение скорее всего является так называемым "санитарным сбросом". За циничным названием скрывается обычная практика, закапывать фраменты тел после боя. На то, что найденное захоронение является именно таковым указывают в том числе и несколько различных пар обуви, найденных в одном месте.

О том, что же стало причиной смерти советских бойцов делать какие-либо выводы сложно. До нашего времени дошли только отдельные кости. Но разбросанные вокруг осколки минометных снарядов указывают на то, что возможно бойцы погибли от разрыва снаряда.

Фрагменты тел будут извлечены из земли и со всеми подобающими воинскими почестями перезахоронены в одной из братских могил.

Фото, видео: Piter.TV