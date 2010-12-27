В Выборгском районе поддерживают малый бизнес

В 2019 году из областного и местного бюджетов на поддержку субъектов малого бизнеса выделено порядка 5 млн. рублей.

В районной администрации состоялось очередное заседание конкурсной комиссии по предоставлению субсидий субъектам малого предпринимательства для организации их деятельности. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборсгкий район" ЛО.

В ее составе - представители Правительства Ленинградской области, районной администрации, депутатского корпуса, выборгского центра поддержки предпринимательства, Управления Пенсионного фонда РФ по Выборгскому району и др. Вел заседание председатель комиссии, первый заместитель главы районной администрации Владимир Рошкович.

Председатель комитета поддержки предпринимательства и потребительского рынка администрации МО "Выборгский район" Нина Сивицкая сообщила, что в 2019 году из областного и местного бюджетов на поддержку субъектов малого бизнеса выделено порядка 5 млн. рублей.

В этом году данную субсидию получат не менее 8 субъектов малого предпринимательства, что позволит создать, как минимум, 14 рабочих мест. отметил Владимир Рошкович

На комиссии было рассмотрено 4 заявки от начинающих предпринимателей. Соискатели представили свои бизнес-планы по направлениям: производство дизайнерской одежды, дополнительное образование, грузоперевозки.

Конкурсный отбор успешно прошли все участники.

Решение комиссии о предоставлении субсидий начинающим предпринимателям опубликованы на сайте администрации МО "Выборгский район" в разделе "Малый бизнес. Субсидии": http://vbglenobl.ru/business/subsidii.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО