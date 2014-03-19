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В Выборгском районе под землей произошел взрыв кабеля
Сегодня, 21:52
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В Выборгском районе под землей произошел взрыв кабеля

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Территорию оцепили, прибыли работники аварийных служб.

Жители домов по Домостроительной улице 13 ноября обратились в полицию и рассказали, что слышали звук "хлопка". Сотрудники аварийных служб сослались на взрыв кабеля по землей.

Представители ГУ Росгвардии по Петербургу на месте происшествия увидели поврежденный дерн и взрыхленную почву на газоне рядом с АЗС, которая расположена на 5-м Верхнем переулке. Территорию оцепили, прибыли работники аварийных служб. Они пояснили, что произошло замыкание подземного высоковольтного электрического кабеля под землей. Пострадавших нет.

Ранее на Piter.TV: в руке у шестиклассника в Петербурге взорвалась петарда.

Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу

Теги: росгвардия петербурга
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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