В Выборгском районе отремонтировали шесть улиц

В общей сложности рабочие привели в порядок почти 13 км.

В Выборгском районе завершился ремонт шести улиц. Общая площадь объектов составила 403 тыс. кв. метров, а протяженность ― 12,9 км. Об этом сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры 20-го августа.

Ремонт прошел на улице Ивана Фомина, Петровской улице, Елизаветинской улице, проспекте Луначарского от Выборгского шоссе до проспекта Культуры. Кроме того, с 2019-го года шел ремонт на проспекте Энгельса от Новосильцевского переулка до Северного проспекта и Выборгском шоссе от проспекта Энгельса до КАД.

Сейчас АО "ВАД" ремонтирует тротуары и благоустраивает участок на Северном проспекте. Работы должны завершить в августе 2020.

В этом году в планах привести в порядок Лесной проспект от Литовской улицы до 1-го Муринского проспекта.

Фото: gov.spb.ru