В Выборгском районе началась подготовка к отопительному сезону

В ходе заседания был проведен анализ прошедшего отопительного периода, также рассматривались планы по объемам предстоящих ремонтных и нормативных работ.

Администрацией Выборгского района организована территориальная межведомственная комиссия по подготовке к отопительному сезону 2019-2020 годов. Сегодня прошло первое заседание. Об этом сообщае пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Его провел заместитель главы администрации Выборгского района Дмитрий Самойленко, с участием представителей теплоснабжающих и ресурсоснабжающих предприятий, а также организаций, которые несут ответственность за содержание объектов Минобороны, жилого фонда и зданий социального назначения, администраций муниципальных образований.

В ходе заседания был проведен анализ прошедшего отопительного периода, также рассматривались планы по объемам предстоящих ремонтных и нормативных работ. Отметим, комплексный объем работ складывается за счет привлечения трех источников финансирования: муниципальных средств, региональных трансфертов и средств теплоснабжающих предприятий.

Администрациям городских и сельских поселений, а также предприятиям, ответственным за подготовку объектов теплоснабжения, рекомендовано до 15 июня информацию по каждому муниципальному образованию предоставить межведомственной комиссии. Установлены сроки по завершению гидравлических испытаний объектов жилфонда, зданий социального значения, согласно региональным нормам: управляющим организациям получить паспорта готовности к отопительному сезону до 15 сентября, ресурсоснабжающим – до 15 октября 2019 года.

Напомним, нормы установлены правилами Правилами подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области.

Координацию подготовки к отопительному сезону будут вести не только администрации городских и сельских поселений, но и администрация Выборгского района, в рамках работы межведомственной комиссии. Решения, принимаемые этой структурой, являются обязательными для всех предприятий, организаций и учреждений: комиссия осуществляет свою деятельность путем проведения заседаний по актуальным вопросам подготовки, в том числе, с выездом рабочих групп на объекты для рассмотрения на месте спорных и иных ситуаций, нуждающихся в принятии безотлагательного решения.

Проверка готовности исполнителей коммунальных услуг к отопительному сезону осуществляется администрациями районов с привлечением специалистов Государственной жилищной инспекции и других надзорных органов.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО