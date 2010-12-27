В Выборгском районе мотоциклист-подросток въехал в силовое ограждение

Сейчас молодой человек находится в отделении травматологии, его состояние медики оценивают как средней тяжести.

В Выборгском районе Ленобласти мотоциклист врезался в силовое ограждение. При задержании лихача правоохранителями, было обнаружено, что у него нет водительских прав.

Несовершеннолетний водитель сильно превысил скорость и не справился с управлением, из-за чего врезался в силовое ограждение. ДТП произошло в ночь на 13 июня недалеко от дома №47А по Ленинградскому шоссе, рядом с Выборгом.

Сейчас молодой человек находится в отделении травматологии, его состояние медики оценивают как средней тяжести.