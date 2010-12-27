В Выборгском районе легковушка въехала в ограждение

Водитель госпитализирован.

Накануне, двадцать четвертого июня в пять часов утра в Выборгском районе Ленобласти произошло ДТП. За рулем легкового авто, врезавшегося в ограждение, находилась 23-летняя девушка. Водитель двигалась по трассе "Подъезд к Высоцку".

На участке 9 км ее автомобиль марки "Хендай Солярис" въехал в силовое ограждение. По предварительным данным, причиной аварии стало то, что автомобилист на справился с управлением.

В настоящее время девушка находится в больнице, ее состояние медики оценивают как средней тяжести.