В Выборгском районе к людям снова вышла маленькая лисичка

Подписчики ВК-сообщества "Петербург с огоньком | Новости и афиша Питера" встретили лисичку на обочине дороги в Выборгском районе. Животное нисколько не испугалось и позволило сделать несколько фотографий на очень близком расстоянии.
Красотка лисичка замечена под Выборгом. Сфотографировали, и она побежала дальше.
рассказали очевидцы
Отметим, что рыжие хищники довольно часто попадаются на глаза жителям района: недавно лисенок даже прокрался в один из частных домов в поисках вкусностей.
Ранее мы рассказали о том, что у водоема в Выборге заметили серую цаплю.
Фото: ВКонтакте / pitertop1
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