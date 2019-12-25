В Выборгском районе к людям снова вышла маленькая лисичка

Животное с удовольствием позировало на камеру.

Подписчики ВК-сообщества "Петербург с огоньком | Новости и афиша Питера" встретили лисичку на обочине дороги в Выборгском районе. Животное нисколько не испугалось и позволило сделать несколько фотографий на очень близком расстоянии.

Красотка лисичка замечена под Выборгом. Сфотографировали, и она побежала дальше. рассказали очевидцы

Отметим, что рыжие хищники довольно часто попадаются на глаза жителям района: недавно лисенок даже прокрался в один из частных домов в поисках вкусностей.

Ранее мы рассказали о том, что у водоема в Выборге заметили серую цаплю.

Фото: ВКонтакте / pitertop1