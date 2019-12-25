В Выборгском районе двое ограбили АЗС при помощи топора

Злоумышленники похитили 15 тысяч рублей.

В поселке Симагино Выборгского района двое злоумышленников ограбили кассу автозаправочной станции, разбив стеклянную дверь топором. Об этом сообщило ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Сигнал поступил в выборгскую полицию в понедельник, 30 марта. По словам 36-летнего оператора станции, нарушители проникли в помещение и забрали кассовый аппарат с суммой 15 тысяч рублей.

Сейчас детали произошедшего уточняются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Pixabay