В Каменке прохожий нашел тело военного из Белгородской области 

По предварительным данным, погибший служил в поселке.

В субботу, 28 марта, в лесопарке поселка Каменка случайный прохожий обнаружил труп молодого мужчины. Об этом стало известно Piter.TV.

По предварительным данным, погибший проживал в Белгородской области. Ранее он служил в военном поселке Выборгского района и проживал в одиночестве. Последний телефонный разговор молодого человека с родственниками состоялся неделю назад.

Сейчас обстоятельства и причина смерти устанавливается сотрудниками правоохранительных органов.

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Фото: Pixabay