В Выборгском районе догхантер пытался навредить собакам

На улице Руднева горожанин нашел сосиски с лезвиями.

В Выборгском районе догхантер разбросал опасные лакомства для собак. Об этом сообщили петербуржцы в tg-канале "True Питер".

Сосиски с лезвиями нашел хозяин собаки во дворе улицы Руднева и проспекта Луначарского. Он призвал владельцев животных сначала осматривать территорию, где будет гулять песик, и только потом выпускать собаку на прогулку.

Очевидец добавил, что такое угощение может привести к смерти животного. Комментаторы предложили написать заявление в полицию или самостоятельно найти злоумышленника, а потом сдать его оперативникам.

Ранее на Piter.tv: в поселке Тельмана мужчина подозревается в изнасиловании 6-летней девочки.

Видео: Телеграм / True Питер