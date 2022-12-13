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В Выборгском районе догхантер пытался навредить собакам

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На улице Руднева горожанин нашел сосиски с лезвиями.

В Выборгском районе догхантер разбросал опасные лакомства для собак. Об этом сообщили петербуржцы в tg-канале "True Питер". 

Сосиски с лезвиями нашел хозяин собаки во дворе улицы Руднева и проспекта Луначарского. Он призвал владельцев животных сначала осматривать территорию, где будет гулять песик, и только потом выпускать собаку на прогулку.

Очевидец добавил, что такое угощение может привести к смерти животного. Комментаторы предложили написать заявление в полицию или самостоятельно найти злоумышленника, а потом сдать его оперативникам.

Ранее на Piter.tv: в поселке Тельмана мужчина подозревается в изнасиловании 6-летней девочки.

Видео: Телеграм / True Питер

Теги: владельцы собак, догхантер, животные, опасные лакомства, проспект луначарского, улица руднева
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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