В Выборгском районе Петербурга загорелся пункт выдачи заказов

На тушение пожара в пункте выдачи на улице Грибалевой потребовался час.

В жилом доме на улице Грибалевой в Выборгском районе Санкт-Петербурга вечером 16 января произошёл пожар в помещении пункта выдачи заказов одного из маркетплейсов. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по городу.

Возгорание было зафиксировано в 20:07. Огонь охватил мебель в помещении коммерческого назначения, расположенном на первом этаже жилого здания. На место происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. В тушении были задействованы три единицы специальной техники и четырнадцать сотрудников МЧС. Очаг возгорания был полностью локализован и ликвидирован к 21:09. На ликвидацию пожара потребовался один час и две минуты.

Во время пожара в пункте выдачи заказов не было посетителей или персонала. В результате происшествия никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются. Специалисты проводят осмотр места происшествия и опрос возможных свидетелей для определения обстоятельств инцидента.

Фото: Piter.TV