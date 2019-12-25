  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Выборгском районе ограничат проезд до лета из-за прокладки инженерных сетей
Сегодня, 13:23
157
IRINA_CHALKINA

В Выборгском районе ограничат проезд до лета из-за прокладки инженерных сетей

0 0

Автомобилистов просят заранее выбирать удобные маршруты.

В Северной столице во вторник, 15 декабря, вступают в силу новые дорожные ограничения. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

До 9 января 2021 года закроют движение по боковому проезду нечетной стороны улицы Типанова от проспекта Космонавтов до проспекта Юрия Гагарина. На этом участке будут прокладывать трубы. Также поэтапные ограничения и закрытие движение транспорта ограничат по улице Александра Матросова и Большому Сампсониевскому проспекту. Водители не смогут проехать по этому участку до 1 июня. 

Движение будет недоступно с 15 по 21 декабря и по улице Александра Матросова от Большого Сампсониевского проспекта до Выборгской набережной. 

Петербургских автомобилистов просят заранее планировать свой маршрут.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцам пообещали потепление к Новому году.

Фото: Piter.TV

Теги: выборгский район, дорожные ограничения
Категории: Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии