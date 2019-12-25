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В Выборгском районе Ленобласти полицейские задержали нарушителей ПДД
Сегодня, 9:37
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В Выборгском районе Ленобласти полицейские задержали нарушителей ПДД

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Полицейским пришлось применить табельное оружие.

Накануне ночью в городе Светлогорск у дома 17 по улице Победы сотрудники ДПС по Выборгскому району Ленинградской области попытались остановить ВАЗ Ладу 21124 за движение с выключенным светом фар. Водитель проигнорировал требование и решил скрыться, увеличив скорость. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

Примерно через полчаса на 42 километре дороги "Выборг-Светлогорск" полицейский сделал предупредительный выстрел вверх, после чего указанный автомобиль скрылся в лесном массиве. Еще через 15 минут в поселке Свободный Выборгского района ЛО обнаружили авто нарушителя, а через какое-то время из леса вышли 15-летний и 18-летний местные жители. 

Проводится проверка. 

Фото: Piter.tv

Теги: задержание, ленобласть, нарушение пдд
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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