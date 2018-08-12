В Выборгском районе Audi столкнулась с грузовиком

25-летний водитель иномарки скончался.

Сегодня утром, 12 августа, в Выборгском районе на 126 км автодороги Скандинавия произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по СПб и ЛО.

25-летний водитель иномарки Audi 80, предположительно, совершил наезд на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Volvo. В результате ДТП мужчина получил травмы несовместимые с жизнью. Пожилой водитель грузовика остался цел. Очевидцы выложили в сеть видео с места ДТП.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося.

Видео: ВКонтакет/spb_today