В Выборгском парке "Монрепо" жалуются на выходки хулиганов

На этой неделе двое молодых людей на скале в полутора метрах от Чайной беседки развели костер, а 19 марта, неизвестный привязал в лесной части парка к забору щенка.

Сегодня на официальной странице музея-заповедника "Парк Монрепо" появился пост о хулиганской выходке. На этой неделе двое молодых людей на скале в полутора метрах от Чайной беседки развели костер.

В среду вечером, 20 марта, около шести часов, охранник заметил на въезде для рабочей техники такси, в салоне которого находилась неизвестная. Последовав за автомобилем, сотрудник парка увидел разведённый костер. Он попросил такси покинуть территорию заповедника, а молодых людей потушить огонь и уйти.

Охранник зафиксировал номера такси. Руководители парка собираются обратиться в полицию для поиска хулиганов и привлечения их к административной ответственности.

Редакция Piter.TV связалась с пресс-службой Монрепо, где рассказали, что это не единичное нарушение. В ночь на вторник, 19 марта, неизвестный мужчина привязал в лесной части парка к забору щенка. Если бы не охранник, щенок мог быть съеден лисами.

Сейчас собака на передержке в приюте. поделились в пресс-службе

Женщина, забравшая щенка в питомник для животных, дала ему кличку - Листик.

Пес контактный и веселый. Ждет нового хозяина. Что касается прежнего владельца, то по словам жителей Северного поселка, это пьющий гражданин, ведущий асоциальный образ жизни. добавили в пресс-службе

В Монрепо также отметили, что теперь, в целях профилактики все случаи нарушения порядка в парке будут фиксироваться и выкладываться на всеобщее обозрение в Интернет.