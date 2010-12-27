В Выборгском и Фрунзенском районах 19 апреля испытывают теплосеть

В городе на Неве продолжаются испытания теплосети. Сегодня тестирование пройдет во Фрунзенском и Выборгском районах.

В течение дня 19 апреля в двух районах Петербурга будут проводиться испытания на теплосети. Проверки коммунальных систем назначены во Фрунзенском и Выборгском районах города. Об этом сообщают представители пресс-службы ГУП "ТЭК СПб".

Специалисты протестируют сети от котельных на проспекте Энгельса. В зону действия войдут дома под номерами 4 корпус 4, 22 и 28. Также проверят здания, территориально находящиеся на границе Большого Сампсониевского и Финляндского проспектов, Пироговской набережной, Оренбургской улицы и Сахарного переулка.

Во Фрунзенском районе специалисты займутся тепловыми сетями по набережной реки Волковки, 3, Грузинской улице, 10 корпус 2 и Тамбовской улице, 14.

Представители организации просят местных жителей и гостей Северной столицы быть аккуратнее и по возможности избегать потенциально опасных участков.

