В Выборгском, Калининском и Всеволожском районах теплосеть испытают на прочность

Испытания проводят для того, чтобы подготовить город к отопительному сезону.

Во вторник, 9-го июля, испытания теплосетей пройдут в Выборгском, Калининском районах Петербурга, а также в деревне Новое Девяткино и городе Мурино в Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

В Выборгском и Калининском районе работы проведут в районе проспекта Культуры, Верхней и Домостроительной улицы.

В Новом Девяткино испытанию подвергнутся теплосети, которые проходят по улицам: Школьная, Флотская, Арсенальная, Озерная, Главная, Энергетиков, Лесная, Ветеранов, Славы, Заводская, Кварталы 1 и 2.

А в Мурино работы пройдут в зоне улиц: Лесная, Оборонная Боровая, Шувалова, шоссе Лаврики, Привокзальная площадь, Скандинавский проезд, проспект Авиаторов Балтики, Охтинская аллея, бульвар Менделеева.

"Теплосеть" напоминает: в случае, если вы обнаружите повреждения коммуникации, не приближайтесь к месту вытекания воды, не заходите за ограждение, предупреждающие знаки, линию оцепления. А также не подходите к машине, если она оказалась припаркована в зоне разлива.

Тепловые сети проверяют на плотность и прочность для того, чтобы определить их готовность к новому отопительному сезону. В случае неполадок удастся спланировать программу капитального ремонта и привести их в порядок в срок. Температура воды в тепловых сетях не превышает +40 градусов.

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Фото: pixabay.com

"Теплосеть Санкт-Петербурга"