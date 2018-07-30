В Выборге завершился фестиваль "Выборгский пикник"

Выборгские заведения общепита на два дня вышли на улицу, чтобы под открытым небом предложить свою кухню горожанам и гостям города.

В течение двух дней выборжане и гости города могли попробовать блюда от большинства городских заведений под открытым небом. Гастрономический фестиваль, прошедший с 28 по 29 июля объединил на одной набережной как дорогие рестораны и бары, так и небольших лавочников, предлагавших посетителям свои домашние напитки. Кроме еды, гостей фестиваля также ждали мастер-классы, организованные выборгскими рестораторами.

В этом году фестиваль "Выборгский пикник" в этом году стал вторым по счету. Предыдущий выход городских заведений общепита на улицу собрал так много положительных отзывов от посетителей, что на этот раз на набережную, где разместился фестиваль, вышло гораздо большее количество участников. В свою очередь, администрация МО "Выборгский район" также оказала фестивалю организационную поддержку и занесла событие в официальную городскую программу мероприятий.

Фото/видео: Piter.TV