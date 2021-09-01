В Выборге заработал первый в Ленобласти школьный кванториум

Детский технопарк открылся 1 сентября на базе средней общеобразовательной школы города Выборга №10. Новое подразделение призвано расширить возможности образовательных программ в рамках естественно-научных и технических дисциплин.

На открытии кванториума побывали представители правительства и Законодательного собрания Ленинградской области, а также глава Выборгского района Валерий Савинов.

Валерий Савинов, глава администрации муниципального образования "Выборгский район":

Когла школа меняется в ногу со временем, это очень приятно и здорово. Поэтому все, что сегодня происходит в образовательном процессе - это положительная динамика. Идет вложение в человека каждого..И сегодня мы понимаем, что это даст возможность раскрыться каждому учащемуся.

В состав детского технопарка вошли специализированные кабинеты физики, химии, биологии, географии, технологии. Каждый класс оснащенн не только новой мебелью, но и самым актуальным техническим и лабораторным оборудованием на общую сумму более 24 млн рублей.

Александр Штрахов, руководитель Кванториума средней общеобразовательной школы №10 г. Выборга:

Это, конечно помощь учителям этих предметов в техническом оснащении в первую очередь, а тво-вторых, в создании интереса детям в освоении этих дисциплин. Чем нагляднее для детей сейчас любое обучение, тем проще и интереснее. Детский технопарк кардинальным образом меняет подход к образовательному процессу и привычным дисциплинам. Так предмет "Технология" теперь будет преподаваться в формате "Хай-тек". Класс оборудован самыми современными станками с ЧПУ, благодаря которым детям будет доступна металлообработка, лазерная резка, печать на 3D-принтере, робототехника и многое другое.

А на географии ученики смогут создавать собственные карты при помощи квадракоптеров и новейшего программного обеспечения.

Михаил Макаров, депутат Законодательного собрания Ленинградской области:

Горящие глаза учителей и учеников - это, наверно, самый главный итог. Это все новое, с удовольствием ученики заходили в эти классы, садились за парты. Конечно же, учителя с трепетом ждут начала учебного года, чтобы все это по-новому для себя понять и вместе заниматься образовательной деятельностью в новом технопарке.

Помимо классических дисциплин, ученикам будут доступны дополнительные образовательные возможности в медиацентре, коворкинге и зоне проектной деятельности.

Детский технопарк "Кванториум" в школе №10 был создан в рамках федерального проекта "Современная школа" и нацпроекта "Образование".