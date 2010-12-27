В Выборге прокуратура заинтересовалась выброшенными из окна собаками

В Ленобласти прокуратура ведет следствие по делу о жестоком обращении с животными.

В УМВД России по Выборгскому району Ленинградской области поступило заявление по делу о выкинутых из окна двух терьеров, сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел 28 ноября. Хозяева выбросили с четвертого этажа двух карликовых собак породы йоркширский терьер. Одно животное застряло на дереве, откуда его достали очевидцы. Второй терьер упал на асфальт и сильно повредил кости таза, его отвезли в клинику и сделали операцию. Собаку удалось спасти.

Соседи рассказали, что на хозяев уже писали заявление в полицию из-за того, что выпускали своих собак на улицу без присмотра. Неравнодушные люди, приютившие животных у себя, сообщают, что йорки были голодными и неухоженными.

По факту случившегося прокуратура проведет следствие.

Фото: ВКонтакте / Настя Анастасия