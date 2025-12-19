В Выборге задержан подозреваемый в убийстве знакомого после совместной попойки

Тело 47-летнего мужчины с ножевыми ранениями было обнаружено на территории садоводства.

Следственный комитет РФ по Ленинградской области возбудил уголовное дело об убийстве после того, как 7 февраля на участке в садоводческом некоммерческом товариществе "Электроинструмент" было обнаружено тело мужчины 1979 года рождения с признаками насильственной смерти.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. В ходе осмотра были изъяты вещественные доказательства, включая нож, следы пальцев рук и одежду потерпевшего.

В результате оперативных мероприятий был задержан подозреваемый — знакомый погибшего, мужчина 1991 года рождения. По предварительной версии следствия, между мужчинами, находившимися в доме на территории СНТ, произошла ссора после совместного распития спиртных напитков. В ходе конфликта подозреваемый нанёс потерпевшему не менее трёх ножевых ранений в область жизненно важных органов, от которых тот скончался на месте.

Фото: Следственный комитет РФ