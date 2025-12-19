Четверых петербуржцев задержали за ночные кражи в пунктах выдачи заказов на 1,9 млн рублей

Молодые люди проникали в помещения во время ремонта, когда была отключена сигнализация.

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга задержали четверых молодых людей в возрасте от 16 до 19 лет, подозреваемых в серии ночных краж товаров из пунктов выдачи заказов. Общий ущерб от их действий превышает 1,9 миллиона рублей.

Как установили следователи, все задержанные ранее были неофициально трудоустроены в этих пунктах выдачи и воспользовались знанием обстановки. В ноябре 2025 года они совершили несколько хищений в Адмиралтейском районе города. Злоумышленники дожидались, когда в помещениях начнутся ремонтные работы и будет отключена сигнализация, после чего по ночам отжимали двери и выносили товары со стеллажей.

Их деятельность пресекли 14 ноября 2025 года. При попытке проникновения в пункт выдачи на улице Шкапина сработала сигнализация, и прибывшие наряд полиции задержал четвёрку на месте преступления. В ходе дальнейшего расследования была доказана их причастность и к другим эпизодам, включая кражи в конце декабря 2025 и начале января 2026 года в городе Пушкине.

По фактам хищений следственными органами возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 158 Уголовного кодекса РФ ("Покушение на кражу, совершённую организованной группой либо в особо крупном размере"). Все подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. В настоящее время устанавливается местонахождение похищенного имущества и проводятся дальнейшие следственные действия.

Фото: pxhere.com