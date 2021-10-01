В Выборге задержали военного пенсионера за посты о сдаче российских военных

Пенсионер из Ленобласти стал фигурантом дела после публикаций о СВО.

В Ленинградской области сотрудники ФСБ задержали 73-летнего военного пенсионера из Выборга, публиковавшего в соцсетях сообщения о событиях специальной военной операции.

По данным источника, задержанным оказался выпускник Хмельницкого высшего артиллерийского командного училища. В своих публикациях мужчина писал о случаях сдачи в плен российских военнослужащих. Следственные органы расценили эти материалы как публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности государства.

В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 280.4 УК РФ. Сейчас он находится под следствием. В его аккаунтах упоминались части, где он проходил службу, включая танковый полк Краснознаменного Среднеазиатского военного округа, Группу советских войск в Германии и бригаду морской пехоты Балтийского флота.

Известно, что мужчина недавно потерял сына. Факт задержания подтвердили в региональном управлении Следственного комитета России.

Ранее на Piter.TV: мужчина ударил соседа ножом после замечания на Энгельса.

Фото: Piter.TV