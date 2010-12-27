В Выборге встретились юные дзюдоисты Северо-Западного округа

По результатам первенства выборгские участники стали победителями и призерами среди юношей и девушек 2003-2005 годов рождения.

В минувшие выходные в спортивном комплексе "Выборг" прошло первенство СЗФО по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет.

С приветственным словом к участникам обратился заместитель главы администрации МО "Выборгский район" Николай Шишкин.

"Проведение в нашем городе соревнований такого уровня неслучайно. В Выборгском районе уделяется особое внимание физической культуре и спорту. У нас много современных спортивных сооружений и с каждым годом их количество увеличивается. На Выборгской земле родились и тренировались талантливые спортсмены, победами которых гордится вся страна. Среди них трехкратный олимпийский чемпион велогонщик Вячеслав Якимов, первый российский гонщик "Формулы -1" Виталий Петров, девятикратный чемпион мира по джиу-джитсу Павел Коржавых", - сказал он.

Состязания, в которых приняли участие порядка 200 спортсменов, проходили в 17 весовых категориях (9 - у юношей и 8 - у девушек).

По результатам первенства выборгские участники стали победителями и призерами среди юношей и девушек 2003-2005 годов рождения.

1 место: Анастасия Чалая, Ангелина Харлова, Екатерина Соболева, Константин Плужников.

2 место: Мария Полякова, Олеся Формаго.

3 место: Анастасия Шибанова, Владимир Даниловский.

По результатам личных соревнований из финалистов в каждой весовой категории будет сформирована спортивная сборная команда Северо-Западного федерального округа, которая в конце ноября примет участие в первенстве России среди юношей и девушек до 18 лет.

Отметим, первенство СЗФО по дзюдо сотоялось в рамках регионального проекта "Спорт – норма жизни". Организаторами соревнований выступили комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области, региональная общественная организация "Федерация дзюдо Ленинградской области".

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО