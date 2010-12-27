В Выборге вандалы сломали ограждение на набережной 30-го Гвардейского Корпуса

Администрация Выборгского района просит откликнуться свидетелей происшествия.

В Выборге зафиксирован очередной акт вандализма. На набережной 30-го Гвардейского Корпуса сломано ограждение.

Две секции чугунного литья под Петровским мостом были выломаны из гранитных оснований и сброшены в акваторию.

Комитет по городскому хозяйству администрации Выборгского района предпринимает меры по восстановлению утраченных элементов ограждения.

В настоящее время участок обозначен сигнальной лентой. Дополнительно будет установлено временное ограждение участка.

По предварительной оценке, ущерб муниципальному имуществу составил порядка 120 000 рублей.

"Сроки восстановления ограждения будут зависеть от того, в каком состоянии окажется поднятый из воды фрагмент. В случае, если чугунное ограждение восстановлению не подлежит, потребуется изготовить новое", - сообщил председатель комитета по городскому хозяйству районной администрации Алексей Туркин.

Администрация Выборгского района просит откликнуться свидетелей происшествия.

Заявление о факте вандализма направлено в полицию.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО