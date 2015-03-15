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В Выборге в компьютерном клубе неадекват выстрелил из пистолета в школьника
Сегодня, 16:11
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В Выборге в компьютерном клубе неадекват выстрелил из пистолета в школьника

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Ребенок попал в больницу.

Накануне, 20 мая, в Выборге злоумышленник открыл огонь из пистолета по посетителям компьютерного клуба. В результате случившегося пострадал 15-летний подросток. Об этом сообщили на портале Neva.Today.

Инцидент произошел на улице Некрасова. Школьник получил огнестрельное ранение обеих бедер. Мальчика госпитализировали. После оказания медицинской помощи пациента отпустили домой.

Злоумышленника нашли "по горячим следам". Подозреваемым оказался уроженец Республики Адыгея. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: лжеминеры "атаковали" почти 280 объектов в Петербурге.

Фото: Piter.tv

Теги: компьютерный клуб, мужчина с пистолетом, нападение в выборге, полиция, скорая, стрелял в людей
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Криминальные происшествия,

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