В Выборге в День защитника Отечества пройдёт ежегодный мотокросс

Состязаться гонщики будут традиционно на трассе в 1,2 км на Батарейной горе, регистрация участников состоится до 9:00.

В Выборге в День защитника Отечества, 23 февраля, пройдёт ежегодный мотокросс. Организатор мероприятия, Анастасия Петрушкина, рассказала, как идёт подготовка мероприятия и чего ожидать участникам в предстоящем заезде.

Состязаться гонщики будут традиционно на трассе в 1,2 км на Батарейной горе, регистрация участников состоится до 9:00. Кроме этого, гонщики смогут сделать пробный заезд, первый страт состоится в 12:00.

По словам организатора, на территории мотокросса будут установлены пункты питания, где зрители смогут перекусить.

На мероприятии будет организовано питание. Будет стоять кухня, где болельщики смогут согреться чаем или перекусить. рассказала Анастасия

Как рассказала организатор, в соревновании могут принять участие не только жители Выборга, но и спортсмены из других городов Ленобласти и страны. Также погонять смогут и зарубежные участники, которым необходимо при регистрации предоставить документы в соответствии со спортивным Кодексом мотоциклетной Федерации России.

Всем спортсменам необходимо при регистрации предоставить в комиссию паспорт, полис ОМС, оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев. Также к гонкам допускаются несовершеннолетние, но только при предъявлении свидетельства о рождении, допуска врача, разрешения на участие в соревнованиях от обоих родителей, которое должно быть заверено нотариусом. пояснила организатор

По словам Анастасии, абсолютно все участники соревнований должны иметь при себе паспорт, пенсионное страховое свидетельство и ИНН.

Для заезда автогонщики могут использовать мотоциклы любого производства, которые должны отвечать техническим правилам соревнований в соответствии со спортивным Кодексом.

Победитель в личном первенстве определяется по наибольшей сумме очков, начисленных за занятые места в заездах. При равенстве очков – по результату последнего заезда. заключила Анастасия

Фото: Досааф