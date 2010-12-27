В Выборге в День России юным гражданам вручили первые паспорта

Главный документ гражданина Российской Федерации получили 20 юных жителей Выборгского района.

В среду, 12 июня, в Выборге состоялось торжественное вручение паспортов 14-летним юношам и девушкам. Главный документ гражданина Российской Федерации получили 20 юных жителей Выборгского района, сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Поприветствовал ребят и их родителей заместитель председателя совета депутатов МО "Город Выборг" Сергей Кустов.

Уверен, что это важное событие останется в вашей памяти на всю жизнь. Свой главный документ вы получили в День России в городе с богатой историей – Выборге, удостоенном звания "Город воинской славы". сказал Сергей Кустов

Участники мероприятия посетили передвижную выставку "О прошлом память сохраним", посвященную основным событиям Великой Отечественной войны на территории Ленинградской области.

Желающие больше узнать об истории нашей Родины могут увидеть экспозицию в зале "Выборг – город воинской славы" до 1 июля.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО