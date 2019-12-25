В Выборге трех человек вывели из горящего здания

Пожарные справились с огнем за полчаса.

Вечером вторника, 31 марта, поступил сигнал о возникновении пожара на 3-ей Озерной улице в Выборге. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Ленинградской области.

Возгорание произошло на территории заброшенного здания площадью 60 квадратных метров. На место происшествия выехали 12 человек и 3 единицы спецтехники. Пожарным удалось локализировать очаг возгорания за полчаса и вывести из дома трех человек. Ни одни из них не пострадал.

В данный момент пожарный надзор устанавливает причины возгорания.

Ранее мы рассказали о том, что в Разметелево потушили пожар и предотвратили взрыв газа.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Ленинградской области