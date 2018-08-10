В Выборге торжественно открылся кинофестиваль "Окно в Европу"

В Выборге состоялось торжественное открытие 26-го фестиваля "Окно в Европу". Открывающую речь произнес глава Выборгского района.

Символом фестиваля в этом году стал кадр из фильма Георгия Данелия "Я шагаю по Москве". По словам самих организаторов, эта лента является напоминанием о беззаботной молодости и свободе шестидесятых. В течение недели зрители фестиваля откроют для себя более ста картин в самых разных жанрах. На единственном экране кинотеатра "Выборг-Палас" можно будет увидеть как классическое игровое кино, так и документальные, и анимационные ленты.

Фестиваль открылся традиционным для "Окна в Европу" карнавальным шествием. В этом году оно было особенно масштабным. По самым скромным предположениям, на карнавале собрались больше двух тысяч человек.

Фильмом открывающим фестиваль стала работа режиссера Александра Велединского "В Кейптаунском порту". Лента основана на реальном случае, произошедшем с отцом режиссера. Съемки фильма тянулись около трех лет. За это время съемочная бригада успела проехать в поисках хороших кадров всю Россию, а также посетить и сам Кейптаун.

Кстати, в этом году фестиваль обзавелся собственным приложением для смартфонов. И теперь все голосование в конкурсе "Выборгский счет" переместится на телефонные экраны.

Фото, видео: Piter.TV