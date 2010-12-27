Фестиваль "Окно в Европу" обзавелся современным мобильным приложением

Один из главных кинофестивалей России взял курс на новые технологии. Теперь голосование за фильмы будет проходить внутри приложения фестиваля. Вероятно, многолетней традиции надрывания бумажных бланков приходит конец.

На состоявшейся вчера первой пресс-конференции посвященной кинофестивалю "Окно в Европу", организаторы раскрыли подробности фестивального приложения для смартфонов, которое уже появилось в магазинах AppStore и Google Play.

Приложением смогут воспользоваться не только гости и участники фестиваля, а все желающие. Внутри приложения модной найти разделы с новостями, программой и расписанием показов. Самой интересной "фишкой" стала возможность принять участие в рейтинговом голосовании за просмотренный фильм. Над этой частью программы организаторы поработали особенно старательно. Так, во избежании накрутки, отдать свой голос за фильм можно только находясь непосредственно в кинотеатре "Выборг-Палас" и не более чем через 20 минут после завершения показа. Организаторы также обещают следить, чтобы количество голосов совпадало с количеством посетителей показа в зале.

Но как же быть с теми людьми, кто не привык к новым технологиям или не пользуется подходящим смартфоном? На фестивале учли и этот вопрос. Так в помощь тем, кто не может отдать голос со своей техники, в холле кинотеатра будут стоять сотрудники оргкомитета, с девайсе и организаторов, которые помогут проголосовать за фильм.

Использование подобного приложения позволит более объективно подсчитать голоса и что не менее важно - сэкономит значительное количество бумаги. Экологичность сейчас стала важным пунктом мероприятий, которые проходят на территории Ленинградской области.

Фото: Piter.TV, playtech.ro