Фестиваль "Окно в Европу" обзавелся современным мобильным приложением

На состоявшейся вчера первой пресс-конференции посвященной кинофестивалю "Окно в Европу", организаторы раскрыли подробности фестивального приложения для смартфонов, которое уже появилось в магазинах AppStore и Google Play.
Приложением смогут воспользоваться не только гости и участники фестиваля, а все желающие. Внутри приложения модной найти разделы с новостями, программой и расписанием показов. Самой интересной "фишкой" стала возможность принять участие в рейтинговом голосовании за просмотренный фильм. Над этой частью программы организаторы поработали особенно старательно. Так, во избежании накрутки, отдать свой голос за фильм можно только находясь непосредственно в кинотеатре "Выборг-Палас" и не более чем через 20 минут после завершения показа. Организаторы также обещают следить, чтобы количество голосов совпадало с количеством посетителей показа в зале.
Но как же быть с теми людьми, кто не привык к новым технологиям или не пользуется подходящим смартфоном? На фестивале учли и этот вопрос. Так в помощь тем, кто не может отдать голос со своей техники, в холле кинотеатра будут стоять сотрудники оргкомитета, с девайсе и организаторов, которые помогут проголосовать за фильм.
Использование подобного приложения позволит более объективно подсчитать голоса и что не менее важно - сэкономит значительное количество бумаги. Экологичность сейчас стала важным пунктом мероприятий, которые проходят на территории Ленинградской области.
Фото: Piter.TV, playtech.ro