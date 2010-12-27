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В Выборге стартует "Vyborgswim-2019"
Сегодня, 12:50
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KaterinaKono13

В Выборге стартует "Vyborgswim-2019"

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В программе заплывы на дистанциях: "морская миля" (1852 м), 3000 м и 6000 м.

В воскресенье, 28 июля, в Выборге состоится заплыв на открытой воде "Vyborgswim".

В этом году соревнования для любителей плавания пройдут в акватории лыжной базы "Старт" (Кировские дачи, ул. Лесхозная, 12).

В программе заплывы на дистанциях: "морская миля" (1852 м), 3000 м и 6000 м.

План проведения мероприятия:

8.00 - 10.00 - регистрация; 
10.00 - брифинг для участников дистанций 3000 м и 6000 м; 
10.30 - старт на дистанциях 3000 м и 6000 м; 
11.00 - брифинг для участников дистанции "морская миля"; 
11.30 - старт на дистанции "морская миля";
14.00 – церемония награждения.

Отметим, зарегистрироваться участникам соревнований до 25 июля можно онлайн, пройдя по ссылке: http://reg.o-time.ru/step1.php?event=19068.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

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Категории: Новости Ленинградской области, Выборг, Новости Выборгского района,

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