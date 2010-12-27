В Выборге стартует "Vyborgswim-2019"

В воскресенье, 28 июля, в Выборге состоится заплыв на открытой воде "Vyborgswim".
В этом году соревнования для любителей плавания пройдут в акватории лыжной базы "Старт" (Кировские дачи, ул. Лесхозная, 12).
В программе заплывы на дистанциях: "морская миля" (1852 м), 3000 м и 6000 м.
План проведения мероприятия:
8.00 - 10.00 - регистрация;
10.00 - брифинг для участников дистанций 3000 м и 6000 м;
10.30 - старт на дистанциях 3000 м и 6000 м;
11.00 - брифинг для участников дистанции "морская миля";
11.30 - старт на дистанции "морская миля";
14.00 – церемония награждения.
Отметим, зарегистрироваться участникам соревнований до 25 июля можно онлайн, пройдя по ссылке: http://reg.o-time.ru/step1.php?event=19068.
Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО
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