В Выборге стартовала весенняя уборка города

Предприятия, ответственные за исполнение муниципальных контрактов по содержанию городских улиц в плановом порядке приступили к весенним работам: очистке ливневых стоков, уборке зимней подсыпки с дорог и тротуаров, скверах, остановках общественного транспорта, подготовке газонов, ремонту лавочек и урн.

Весенние работы по уборке Выборга начались еще в марте. Предприятия, ответственные за исполнение муниципальных контрактов по содержанию городских улиц в плановом порядке приступили к весенним работам: очистке ливневых стоков, уборке зимней подсыпки с дорог и тротуаров, устранению дефектов дорожного покрытия в рамках поддерживающего ремонта, восстановлению утраченных и поврежденных элементов в парках, скверах, остановках общественного транспорта, подготовке газонов, ремонту лавочек и урн и др.

Отделом благоустройства проведен комиссионный осмотр городской территории с целью выявления объектов, нуждающихся в обновлении, сформирован и направлен список подрядным организациям, исполняющим муниципальный заказ по содержанию городских территорий.

Комбинат благоустройства за весенний период будет в плановом порядке проводить восстанавливающие мероприятия. Кроме того, восстановление дорог, устранение выбоин и провалов на проезжей части, обновление остановочных павильонов должно пройти в рамках исполнения гарантийных обязательств. Администрация Выборгского района в настоящее время направляет исполнителям документацию с перечнем выявленных дефектов.

Работы уже начались и продолжатся до майских праздников.

На фотографии: выполнено восстановление покрытия крыши остановочного павильона, расположенного на наб.40-летия ВЛКСМ.

24 октября 2018 года сотрудниками администрации МО "Выборгский район" было обнаружено, что покрытие крыши остановочного павильона оторвано от каркаса. О данном обстоятельстве было сообщено подрядной организации. Были выполнены работы по восстановлению целостности объекта. Напомним, прошлым летом в Выборге было установлено 14 новых павильонов. За год ряд из них были повреждены жителями. Содержание этих объектов проводится в рамках исполнения гарантийных обязательств по муниципальному контракту 2018 года. сообщают специалисты отдела благоустройства администрации МО "Выборгский район" Ленинградской области

Управляющим организациям и товариществам собственников жилья также рекомендуется провести необходимый объем весенних мероприятий во дворах.

В дальнейшем к генеральной уборке в городе смогут присоединиться и жители.

Напомним, что в текущем году по инициативе губернатора Ленинградской области самые активные районы получат денежные призы, которые они смогут потратить на благоустройство. Согласно подписанному главой региона распоряжению, за первое место выплата составит 5 млн рублей, второе — 3 млн рублей, третье — 1 млн рублей. Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области пояснила, что принять участие смогут все желающие, так как период генеральный субботник продлится в течение нескольких недель. Оцениваться будет качество уборки дворов, парков, лесов, набережных, скверов, территорий образовательных и медицинских учреждений, памятных и мемориальных мест, а также количество участников и их креативность. Завершится месячник чистоты финалом международной акции "Чистые игры", который в этом году состоится на территории региона.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО