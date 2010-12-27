Финляндия, жди: велосипедисты стартовали из Выборга в Лаппеенранту

Обратно в Выборг участники XXXI международного велопробега вернутся завтра, 11 мая, в 15:00.

В Выборге стартовал XXXI международный велопробег по маршруту "Выборг-Лаппеенранта-Выборг". Группу велосипедистов-путешественников поприветствовал глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти.

Сегодня утром спортсмены стартовали в Финляндию с улицы Дмитрова, дом 5. Завтра, 11 мая, в 15:00 велосипедисты должны вернуться обратно в Выборг. Организаторами велопробега являются Комитет спорта, культуры, молодежной политики и туризма администрации МО "Выборгский район", мэрия Лаппеенранты, Общество дружбы "Финляндия–Россия".

В этом году международный велопробег проходит в 31 раз. В 2017 году в нем приняло участие около 30 россиян, самому молодому участнику акции было 18 лет, а самому взрослому — около 60 лет.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти