Юный математик из Петербурга получил престижную премию

Он стал лучшим на международной научно-технической ярмарке, которая проходила в Аризоне, США.

С 12 по 17 мая в американском городе Финикс проходила Международная научно-техническая ярмарка. Руслан Магдиев, 17-тилетний петербуржец, получил престижную премию от Американского математического общества.

Руслан обучается в Лаборатории непрерывного математического образования. Этот центр существует с 1992 года, основной целью является обеспечение дополнительного образования в сфере науки для школьников старших классов. В центре обучаются настоящие гении, но только Руслану Магдиеву удалось привезти в родной город долгожданную для всех премию.

Напомним, что месяцем ранее в Выборге вручили премию "Человек года".

Фото: Комсомольская правда