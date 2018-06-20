Видео: в Выборге вручили премию "Человек года - 2019"

Церемония награждения прошла в рамках фестиваля предпринимательства "Территория роста".

В минувшую пятницу в ТЦ "Кубус" прошла церемония награждения премией "Человек года - 2019" по версии Совета делового сотрудничества и поддержки предпринимателей.

Премия традиционно вручается лучшим бизнесменам, добившимся успехов в минувшем году. Мероприятие состоялось в рамках ежегодного фестиваля предпринимательства "Территория роста" под эгидой администрации МО "Выборгский район" и некоммерческого партнерства "Совет делового сотрудничества и поддержки предпринимателей".

Премия включала в себя множество номинаций. Так, диплом "Партнер года" был вручен генеральному директору АО "ЛОЭСК" Дмитрию Симонову за значительный вклад в развитие Выборга и района. В номинации "Старт года" награду забрал Степан Торшин с проектом "Probel Bar". В номинации "Меценат года" победил генеральный директор "Транснефть - Порт Приморск" Максим Кудинов. Награду за самый "Социально-ориентированный бизнес" получила директор "Школы психологического здоровья" Ирина Енькова. Награду за "Юбилей года" забрал генеральный директор "Максистрой" Максим Навойков. Генеральный директор "Центр творчества и развития "Карамельки" и "Офис-Плюс" Ирина Чистякова победила в номинации "Социальный бизнес". В номинации "Бизнес-леди" сразу два победителя - предприниматели Марина Петрова и Елена Микова. Победу в номинации "Проект года" одержала руководитель Детского Центра "SmartyKids" Валерия Новицкая.

По словам организатора премии, Снежаны Ронкайнен, в этом году премия преобразилась. Отдельно стали чествовать бизнесменов, занятых в социально значимых видах бизнеса, а также девушек предпринимателей.

Завершил мероприятие показ одежды от студии авторской моды "SNESHANA Walker" и салона красоты "Тутафэ". В качестве моделей на показе выступили руководители предприятий и участницы конкурса "Мисс Совершенство - 2019".

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Видео, фото: Piter.TV