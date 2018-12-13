В марафоне приняло участие 1350 человек из Москвы, Белоруссии, Финляндии, Московской, Ленинградской, Псковской, Воронежской, Самарской, Свердловской, Тверской, Калининградской, Новосибирской и Мурманской областей, республики Карелия, а также из Братска, Выборга и Санкт-Петербурга.

В минувшее воскресенье в Выборге состоялся традиционный полумарафон. Об этом сообщает пресс-служба МО "Выборгский район" ЛО.

В нем приняло участие 1350 человек из Москвы, Белоруссии, Финляндии, Московской, Ленинградской, Псковской, Воронежской, Самарской, Свердловской, Тверской, Калининградской, Новосибирской и Мурманской областей, республики Карелия, а также из Братска, Выборга и Санкт-Петербурга.

Участники легкоатлетического пробега от мемориала "Танк" стартовали на три дистанции: 21 км 100 м, 10 км и 3,5 км.

Лучшие результаты в полумарафоне среди мужчин показал спортсмен из Санкт-Петербурга Игорь Веретенников (время 1:13:28), среди женщин - Анастасия Захарова из Светогорска (время 1:27:04).

На дистанции 10 км в абсолютном зачете лучшими стали Денис Васильев из Санкт-Петербурга (время 31:28) и Анастасия Олейник из Выборга (время 40:42).

Напомним, организатор мероприятия - комитет спорта, культуры, молодежной политики администрации МО "Выборгский район" совместно с МБУ "ФСЦ "Фаворит" и Советом молодежи района.

Основная цель - популяризация и развитие легкой атлетики в Выборге, Выборгском районе и Ленинградской области.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО