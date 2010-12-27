В Выборге собирают фотографии для панно "Бессмертный полк"

Каждый из жителей Выборга и Выборгского района сможет прислать фото своих родственников, однополчан, фронтовиков, участников Великой Отечественной войны. Художники составят снимки таким образом, чтобы получилось большая фотография военного времени.

Девятого мая, в День Победы, в Выборгском районе в колонне "Бессмертного полка" более 22 000 человек пронесли фотографии своих отцов, дедов, прадедов, прошедших через испытания Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне возникла идея создания масштабного художественного панно "Бессмертный полк" из фотографий военных лет.

Создание фотомозаики, которая объединит в себе историю нашей страны, наших земляков, родных и близких – это еще одна возможность сохранить память о подвиге поколения победителей.

Каждый из жителей Выборга и Выборгского района сможет прислать фото своих родственников, однополчан, фронтовиков, участников Великой Отечественной войны. Художники составят снимки таким образом, чтобы получилось большая фотография военного времени.

Фото и информацию об участнике Великой Отечественной войны можно самостоятельно разместить на сайте администрации МО "Выборгский район" в разделе "Бессмертный полк". Также вы можете обратиться за помощью к специалистам выборгских библиотек, которые помогут внести необходимую информацию о вашем родственнике, участвовавшем в Великой Отечественной войне по адресам:

- библиотека А.Аалто (пр. Суворова, газетно-журнальный зал), часы работы: пн-пт с 9.00 до 19.00, сб с 12.00 до 19.00, тел.: 8 (81378) 2-13-42;

- библиотека на ул. Рубежной, д. 18, часы работы: вт-сб с 11.00 до 18.00, тел.: 8 (81378) 2-03-50.

Источник: пресс-служба ЛО