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В Выборге снова заметили лисенка
Сегодня, 13:37
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lizapoluda

В Выборге снова заметили лисенка

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Животное подходит совсем близко к людям.

Житель Выборга заметил маленького лисенка, который уже не раз удивлял своим появлением горожан. Фотографии выложены в сообществе "Выборг ВКонтакте".

Животное очень исхудало, однако некоторые пользователи утверждают что такой вес для лис нормален в летнее время года. 

Лисенок по-прежнему не боится людей и подходит достаточно близко. Однако в таком соучае необходимо быть осторожным - возможно, таким образом проявляется бешенство.

Ранее мы рассказали о том, что в Выборгском районе заметили лису, ожидающую поезда.

Фото:  ВКонтакте / vyborgvk

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

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