В Выборге снова заметили лисенка

Животное подходит совсем близко к людям.

Житель Выборга заметил маленького лисенка, который уже не раз удивлял своим появлением горожан. Фотографии выложены в сообществе "Выборг ВКонтакте".

Животное очень исхудало, однако некоторые пользователи утверждают что такой вес для лис нормален в летнее время года.

Лисенок по-прежнему не боится людей и подходит достаточно близко. Однако в таком соучае необходимо быть осторожным - возможно, таким образом проявляется бешенство.

Ранее мы рассказали о том, что в Выборгском районе заметили лису, ожидающую поезда.

Фото: ВКонтакте / vyborgvk