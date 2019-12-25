В Выборге снова заметили лисенка

Житель Выборга заметил маленького лисенка, который уже не раз удивлял своим появлением горожан. Фотографии выложены в сообществе "Выборг ВКонтакте".
Животное очень исхудало, однако некоторые пользователи утверждают что такой вес для лис нормален в летнее время года.
Лисенок по-прежнему не боится людей и подходит достаточно близко. Однако в таком соучае необходимо быть осторожным - возможно, таким образом проявляется бешенство.
Ранее мы рассказали о том, что в Выборгском районе заметили лису, ожидающую поезда.
Фото: ВКонтакте / vyborgvk
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