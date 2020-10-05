В Выборге школьники получили первые паспорта

Главный документ гражданина Российской Федерации получили 10 юных жителей Выборгского района, достигших 14-летнего возраста.

30 августа в выставочном зале "Выборг – город воинской славы" состоялась торжественная церемония вручения первых паспортов юным гражданам Российской Федерации.

Поздравили ребят и их родителей с этим важным событием представители руководства совета ветеранов УМВД России по Выборгскому району.

Желаем смело и уверенно шагать по жизни с этим документом в руках, преодолевая вес препятствия на своем пути, открывая новые возможности и перспективы.

Главный документ гражданина Российской Федерации получили 10 юных жителей Выборгского района, достигших 14-летнего возраста.