В Выборге работает приемная по реформе по обращению с отходами

Прием осуществляется по адресу: пр. Ленина, 2, второй этаж, приемная Губернатора (15 каб). Обратиться можно также и по телефону: 8-931- 3162- 577.

Вторую неделю в Выборге работает приемная по вопросам о новых нормах обращения с твердыми коммунальными отходами. Вчера участие в приеме приняли представители Единого информационно-расчетного центра Ленинградской области.

Главный руководитель проектов АО "Единый информационно-расчетный центр Ленинградской области" Максим Суомалайне отметил:

"Среди тем, которые сильнее всего интересовали людей - возможность перерасчета для физических лиц, в собственности которых находится несколько объектов недвижимости. Порядка 70% обращений связаны с этой темой: наличие квартиры, в которой человек не проживает, недостроенного дома, нескольких земельных участков и другие вариации, связанные с собственностью".

В этих случаях регоператор рекомендует руководствоваться Правилами предоставления коммунальных услуг, утверждёнными Постановлением Правительства РФ №354 от 6 мая 2011 г. Порядок перерасчета размера платы за отдельные виды коммунальных услуг прописаны в п. VIII, в котором также указан перечень документов, которыми граждане могут обосновать право на перерасчет.

Например, при временном, более 5 полных календарных дней подряд, отсутствии потребителя в жилом помещении, отъезде, проживании в другом городе, санаторно-курортном лечении и иных случаях, учтенных в 354-ым Постановлением Правительства РФ.

Почта для направления заявлений граждан на перерасчет: pereraschet@uklo.ru . Также, с пакетом документов, подтверждающих наличие права на перерасчет и квитанцией, можно обратиться в территориальное Управление ЕИРЦ Ленинградской области, на ул. Железнодорожная,2.

На сайте регоператора АО "Управляющая компания по обращению с отходами" Ленинградской области размещены основные вопросы, поступающие от жителей и ответы. http://uko-lenobl.ru/вопрос-ответ.

Прием граждан по вопросам, связанным с переходом на новые нормы обращения с твердыми коммунальными отходами, продолжается.

По средам прием ведут специалисты реоператора: АО "Управляющая компания по обращению с отходами" Ленинградской области. По четвергам – специалисты Единого информационно-расчетного центра Ленинградской области. В остальные дни содействие гражданам, обращающимся за разъяснениями, оказывают представители администрации МО "Выборгский район" Ленинградской области.

Прием осуществляется по адресу: г. Выборг, пр. Ленина, 2, второй этаж, приемная Губернатора (15 каб). Обратиться можно также и по телефону: 8-931- 3162- 577.

Горячая линия регионального оператора по обращению с ТКО: (812)454-18-18 (пн-чт 9:00-18:00, пт 9:00-16:45)

Единый информационно-расчетный центр Ленинградской области: колл-центр: 812 – 630-20-10 Номера территориального Управления в Выборге: (813-78) 670-40; (813-78) 67-042.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО