В Выборге прозвенели "Последние звонки"

Уже сегодня, 24 мая, экзамен по русскому языку сдают девятиклассники.

В конце прошлой недели во всех школах Выборгского района прошли "Последние звонки". В адрес выпускников девятых и одиннадцатых классов звучали поздравления и слова напутствия от представителей районной администрации, органов власти городских и сельских поселений, депутатов, директоров образовательных учреждений, педагогов и родителей. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

На торжественном мероприятии в школе №14 г. Выборга побывал и.о. заместителя главы администрации МО "Выборгский район" Владимир Долгих.

Вам предстоит сделать серьезный выбор дальнейшего пути. Взрослая жизнь открывает много возможностей, дает каждому шанс добиться успеха. Вы полны сил и энергии, и мы верим в вас и ваши победы. Владимир Долгих, и.о. заместителя главы администрации МО "Выборгский район"

Также Владимир Долгих поблагодарил педагогов и родителей. Выпускники выразили слова признательности учителям и родителям. После этого для них прозвучал последний школьный звонок. В 2021 году в СОШ №14 Выборга заканчивают обучение в 9 классах 84 человека, в 11 классе – 33 выпускника.

Теперь ребят ожидает череда экзаменов. В понедельник, 24 мая, экзамен по русскому языку сдают девятиклассники. Во вторник, 25 мая, у выпускников 11 классов, не планирующих поступать в вуз, экзамен по русскому языку в форме ГВЭ. ЕГЭ стартует 31 мая. В этот день выпускники 11 классов будут сдавать географию, литературу и химию.

Всего в образовательных учреждениях Выборгского района в 2021 году – 540 выпускников 11-х классов, 1458 – 9-х классов.

Ильдар Гилязов и Дмитрий Никулин также поздравили выборгских выпускников с "Последним звонком".

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО